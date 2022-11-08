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8 ноября, 01:50

Шесть ДТП у одного посёлка: Десятки машин угодили в серию аварий в Приморье

Шесть аварий с участием 38 автомобилей произошло на мосту под Владивостоком

<p>Серия аварий с участием почти 40 автомобилей произошла на мосту под Владивостоком. Фото © <a href="https://25.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/33592175/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Приморскому краю</a></p>

Серия аварий с участием почти 40 автомобилей произошла на мосту под Владивостоком. Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Серия аварий с участием в общей сложности почти 40 автомобилей произошла утром 8 ноября на мосту в районе посёлка Угловое под Владивостоком. Всего зафиксировано шесть ДТП, в которых пострадало два человека, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

"На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств. По предварительной информации, в результате этих автопроисшествий пострадало два человека (один из них — несовершеннолетний)", — говорится в сообщении ведомства.

Серия аварий на мосту под Владивостоком. Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Серия аварий на мосту под Владивостоком. Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

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По данным МВД, все эти происшествия произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. Движение по мосту в сторону Владивостока сейчас затруднено, автомобилистов просят использовать альтернативные маршруты. На участке дороги в районе посёлка Угловое временно изменена схема движения транспорта. Жители в соцсетях отмечают, что на трассе утром был гололёд.

Ранее Лайф писал, что в Дагестане автомобиль врезался в ограждение на мосту и упал со скалы в реку, водитель погиб. Предположительно, это был замначальника районной ГИБДД Магомедсаид Баркаев.

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