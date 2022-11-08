На углеподаче старейшей ГРЭС в Приамурье ночью произошёл пожар
Пожар на углеподаче Райчихинской ГРЭС. Фото © Прокуратура Амурской области
В ночь на вторник, 8 ноября, на старейшем энергопредприятии в Приамурье — углеподаче Райчихинской ГРЭС — произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
На место происшествия выехало шесть машин пожарного расчёта, а также прокурор Райчихинска для координации действий. Райчихинская ГРЭС является сортировочной АО "Амурский уголь" в посёлке городского типа Прогресс.
Инцидент на выработку теплоснабжения Райчихинской ГРЭС не повлиял. Теплоснабжение осуществляется в бесперебойном режиме. По факту возгорания прокуратурой проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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