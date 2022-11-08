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8 ноября, 01:28

На углеподаче старейшей ГРЭС в Приамурье ночью произошёл пожар

<p>Пожар на углеподаче Райчихинской ГРЭС. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=78046063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Амурской области</a></p>

Пожар на углеподаче Райчихинской ГРЭС. Фото © Прокуратура Амурской области

В ночь на вторник, 8 ноября, на старейшем энергопредприятии в Приамурье — углеподаче Райчихинской ГРЭС — произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

На место происшествия выехало шесть машин пожарного расчёта, а также прокурор Райчихинска для координации действий. Райчихинская ГРЭС является сортировочной АО "Амурский уголь" в посёлке городского типа Прогресс.

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Инцидент на выработку теплоснабжения Райчихинской ГРЭС не повлиял. Теплоснабжение осуществляется в бесперебойном режиме. По факту возгорания прокуратурой проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Лайф писал, что в Крыму произошёл пожар на горе Ай-Петри. Там загорелось кафе в посёлке Охотничье. Информация о пострадавших пока не поступала.

Иван Косицын

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