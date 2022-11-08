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8 ноября, 00:57

Ребёнка в российском посёлке покусал цирковой медведь

В Приамурье цирковой медведь во время фотографирования укусил за плечо семилетнего ребёнка

В посёлке Поярково в Приамурье цирковой медведь укусил за плечо маленького ребёнка во время фотографирования после представления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

"В понедельник в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы во время фотографирования с медведем животное укусило семилетнего мальчика за плечо", — заявили в региональном ведомстве.

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Константиновский межрайонный следственный отдел уже проводит доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев и участников цирковой труппы. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, после медосмотра мальчика отправили домой.

Ранее сообщалось, что медведь Диксон, которого нашли раненым на одноимённом острове и перевезли в Москву для лечения, впервые искупался в бассейне.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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