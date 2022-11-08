"Боятся за жизнь": Украинские режиссёры впервые за 24 года не приедут на кубанский фестиваль

Украинские режиссёры впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", поскольку по возвращении домой боятся за свою жизнь. Об этом сообщил директор фестиваля Виктор Захарченко.

Мероприятие в Краснодаре пройдёт с 7 по 11 ноября, его участниками станут 179 фильмов из России, Сербии и Белоруссии. Фестиваль проводит Кубанский казачий хор совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви (РПЦ).

"Есть проблемы, связанные с организацией. У нас неоднократно были участники с Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы, — боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение восьми лет на Украине — антирусская политика. Люди боятся принимать какое-либо участие", — сказал Захарченко в беседе с РИА "Новости".

В Краснодар из-за "опасений" также не приехали представители Грузии. Захарченко, говоря о сложностях при организации международного фестиваля в современных условиях, отметил и проблемы в логистике. Так, режиссёр из Сербии, сценарист, член жюри фестиваля Света Страхинич, несмотря на закрытие авиасообщения, смог добраться до места. Он будет представлять три фильма сербских режиссёров.

Говоря о культурном обмене с вошедшими в состав России субъектами, Захарченко отметил кинокартину режиссёра Валерия Тимощенко "Донбасс. Резервный полк".

"В программе фестиваля будет показан фильм про резервный батальон — про тех людей, которые стояли на защите Донбасса начиная с 2014 года. Я думаю, что там были и профессиональные военные, но основу составляли именно жители: шахтёры, медики, врачи, учителя, деятели культуры, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свою территорию", — подчеркнул директор фестиваля.