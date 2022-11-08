Минобороны КНДР отвергло слухи о поставках России вооружений
ЦТАК: КНДР назвала заявления о продаже оружия РФ попыткой США запятнать имидж Пхеньяна
КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает подобные заявления попыткой властей США запятнать имидж Пхеньяна на международной арене. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Генеральный вице-директор генерального бюро оснащения Министерства национальной обороны КНДР уже осуждал США за их "слухи о сделках по поставке оружия" в качестве заговорческой истории против КНДР. Мы рассматриваем такие действия США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене", — сообщает агентство.
В Минобороны Северной Кореи подчеркнули, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать. Власти добавили, что не имеют оружейных сделок с российской стороной и не намерены заключать их в будущем.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для последующего использования в ходе специальной военной операции на Украине. Ещё в сентябре в Минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчёркивая, что Пхеньян не поставлял и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.
ТАСС / EPA / KCNA