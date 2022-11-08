Минобороны КНДР отвергло слухи о поставках России вооружений

КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает подобные заявления попыткой властей США запятнать имидж Пхеньяна на международной арене. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Генеральный вице-директор генерального бюро оснащения Министерства национальной обороны КНДР уже осуждал США за их "слухи о сделках по поставке оружия" в качестве заговорческой истории против КНДР. Мы рассматриваем такие действия США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене", — сообщает агентство.

В Минобороны Северной Кореи подчеркнули, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать. Власти добавили, что не имеют оружейных сделок с российской стороной и не намерены заключать их в будущем.