Сенатор Алексей Пушков прокомментировал опрос, по итогам которого подавляющее большинство украинцев — 89% — уверены, что страна через десять лет станет преуспевающим государством-участником Евросоюза.

Политик высказал мнение, что граждане Украины продолжают упиваться некогда созданной иллюзией о процветающей стране в составе ЕС. Уровень общественного самообмана на Украине "по-прежнему зашкаливает", заявил сенатор у себя в телеграм-канале.

"В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?" — задал вопрос Пушков.

Результат, считает сенатор, прямо противоположный, и причинами этого он назвал сокращение производства в стране, потерю российского рынка и увеличившиеся государственные траты. Между тем большинство населения Украины отдаёт предпочтение необоснованным надеждам, отказываясь смотреть правде в глаза, констатирует Пушков.

"Жизнь в мифе предпочтительней", — сделал он вывод.