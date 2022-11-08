"Жизнь в мифе": Пушков рассказал о самообмане украинцев
Сенатор Пушков назвал "жизнью в мифе" мечту украинцев о процветании в ЕС
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал опрос, по итогам которого подавляющее большинство украинцев — 89% — уверены, что страна через десять лет станет преуспевающим государством-участником Евросоюза.
Политик высказал мнение, что граждане Украины продолжают упиваться некогда созданной иллюзией о процветающей стране в составе ЕС. Уровень общественного самообмана на Украине "по-прежнему зашкаливает", заявил сенатор у себя в телеграм-канале.
"В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?" — задал вопрос Пушков.
Результат, считает сенатор, прямо противоположный, и причинами этого он назвал сокращение производства в стране, потерю российского рынка и увеличившиеся государственные траты. Между тем большинство населения Украины отдаёт предпочтение необоснованным надеждам, отказываясь смотреть правде в глаза, констатирует Пушков.
"Жизнь в мифе предпочтительней", — сделал он вывод.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займёт столько же времени, сколько и его развал. Дипломат таким образом отреагировала на заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Киева в ЕС займёт годы.
ТАСС / Сергей Бобылев