Депутат заподозрил британский след во взрыве на Крымском мосту
Депутат Луговой просит проверить офицера МИ-6 Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту
Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить причастность офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли к теракту на Крымском мосту. Это обращение российский парламентарий опубликовал в своём аккаунте в мессенджере Telegram.
"Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", — написал Луговой.
Представитель нижней палаты парламента считает, что в теракте на Крымском мосту чётко прослеживается британский след. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Луговой, в частности, обратил отдельное внимание на то, что Доннелли является офицером британских спецслужб, специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам, главой русского отдела НАТО.
"Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", — подчеркнул парламентарий.
Луговой напомнил также, что в 2014 году Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат полагает, что методом антироссийской борьбы Доннелли становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооружённой оппозицией.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.
ТАСС / Валентин Егоршин