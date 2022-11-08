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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 02:35

Депутат заподозрил британский след во взрыве на Крымском мосту

Депутат Луговой просит проверить офицера МИ-6 Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить причастность офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли к теракту на Крымском мосту. Это обращение российский парламентарий опубликовал в своём аккаунте в мессенджере Telegram.

"Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", — написал Луговой.

Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту
Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту

Представитель нижней палаты парламента считает, что в теракте на Крымском мосту чётко прослеживается британский след. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Луговой, в частности, обратил отдельное внимание на то, что Доннелли является офицером британских спецслужб, специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам, главой русского отдела НАТО.

"Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", — подчеркнул парламентарий.

Луговой напомнил также, что в 2014 году Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат полагает, что методом антироссийской борьбы Доннелли становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооружённой оппозицией.

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении
За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Иван Косицын
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