Депутат заподозрил британский след во взрыве на Крымском мосту

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить причастность офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли к теракту на Крымском мосту. Это обращение российский парламентарий опубликовал в своём аккаунте в мессенджере Telegram.

"Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", — написал Луговой.

Представитель нижней палаты парламента считает, что в теракте на Крымском мосту чётко прослеживается британский след. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Луговой, в частности, обратил отдельное внимание на то, что Доннелли является офицером британских спецслужб, специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам, главой русского отдела НАТО.

"Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", — подчеркнул парламентарий.