Bloomberg: Госдеп попросил банки продолжать дела с компаниями из России

Министерство финансов США и Госдепартамент негласно рекомендуют крупнейшим американским банкам не прекращать сотрудничество с отдельными "стратегическими" российскими предприятиями. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Речь, по данным агентства, идёт о таких финансовых организациях, как JPMorgan и Citigroup. Американские власти призывают продолжать оказывать "базовые услуги", например осуществлять денежные переводы и конвертацию в доллары для таких "стратегических" компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".

В Белом доме отдельно отмечают, что не вся российская экономика находится под антироссийскими санкциями. Таким образом, власти убеждают бизнес продолжать взаимодействие с разрешёнными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы".