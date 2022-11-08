Bloomberg: Госдеп попросил банки продолжать дела с компаниями из России
Министерство финансов США и Госдепартамент негласно рекомендуют крупнейшим американским банкам не прекращать сотрудничество с отдельными "стратегическими" российскими предприятиями. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Речь, по данным агентства, идёт о таких финансовых организациях, как JPMorgan и Citigroup. Американские власти призывают продолжать оказывать "базовые услуги", например осуществлять денежные переводы и конвертацию в доллары для таких "стратегических" компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".
В Белом доме отдельно отмечают, что не вся российская экономика находится под антироссийскими санкциями. Таким образом, власти убеждают бизнес продолжать взаимодействие с разрешёнными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы".
Ранее Россия попросила вывести из-под санкций Россельхозбанк, чтобы тот смог восстановить связи с банками-корреспондентами для операций в рамках экспорта зерна. До введения санкций платежи за зерно из РФ обрабатывали девять международных банков.
ТАСС / АР / Susan Walsh