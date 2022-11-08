"Антонов" опроверг слухи о строительстве второго лайнера "Мрия"
Авиапредприятие "Антонов" опровергло сообщения о постройке второго самолёта Ан-225 "Мрия"
Предприятие "Антонов" выступило с опровержением информации о том, что Украина строит новый крупнейший в мире грузовой самолёт Ан-225 "Мрия". В некоторых СМИ ранее появились сообщения, что машина готова уже на 30%, однако, по сообщению компании, дан старт лишь конструкторским работам.
"В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП "Антонов" касательно строительства новой "Мрии", распространённой изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, допущена неточность. В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении", — сообщает "Антонов" в соцсети Twitter.
В компании сослались на данные экспертной оценки, согласно которым сейчас имеется порядка 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца. "Антонов" оценил стоимость строительства лайнера как минимум в 500 миллионов евро, однако о конкретной сумме речь пока не идёт.
Напомним, в первые дни спецоперации в результате боёв был уничтожен Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире. Весной появилось видео, на котором видно, что его остатки увозят на утилизацию.