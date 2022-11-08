Турция закрыла небо российским самолётам с двойной регистрацией

Турецкие власти запретили пролёт через своё воздушное пространство некоторым российским самолётам. Об этом РБК сообщил гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники в двух российских перевозчиках.

Подгорная сообщила изданию, что Анкара ввела запрет на полёты российских самолётов с двойной регистрацией, он начал действовать с 1 ноября. В связи с этим, по её словам, приходится облетать Турцию — и продолжительность рейсов увеличивается. Например, в Египет полёт стал дольше на 20–30 минут. На стоимость путешествий "незначительное увеличение времени в пути" не повлияло.

"Все рейсы выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объёме", — заверила Подгорная.

Российский Минтранс не оставил без внимания это решение турецкой стороны. В ведомстве заявили о намерении провести по этому вопросу переговоры с Анкарой.