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8 ноября, 01:18

Турция закрыла небо российским самолётам с двойной регистрацией

РБК: Турция ввела запрет на полёты российских самолётов с двойной регистрацией

Турецкие власти запретили пролёт через своё воздушное пространство некоторым российским самолётам. Об этом РБК сообщил гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники в двух российских перевозчиках.

Подгорная сообщила изданию, что Анкара ввела запрет на полёты российских самолётов с двойной регистрацией, он начал действовать с 1 ноября. В связи с этим, по её словам, приходится облетать Турцию — и продолжительность рейсов увеличивается. Например, в Египет полёт стал дольше на 20–30 минут. На стоимость путешествий "незначительное увеличение времени в пути" не повлияло.

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"Все рейсы выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объёме", — заверила Подгорная.

Российский Минтранс не оставил без внимания это решение турецкой стороны. В ведомстве заявили о намерении провести по этому вопросу переговоры с Анкарой.

Ранее российские авиавласти продлили ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России. Запрет будет действовать по меньшей мере до 15 ноября. Ограничительный режим по-прежнему распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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