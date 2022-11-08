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8 ноября, 01:39

Власти США отказались раскрывать каналы диалога с Россией

Советник президента США: Вашингтон поддерживает контакты с РФ для снижения риска ядерной эскалации

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не так давно контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", сказал представитель Белого дома.

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Накануне газета Wall Street Journal сообщала, что Джейк Салливан в течение последних месяцев ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Издание утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия.

Эта же газета ранее писала, что западные страны ведут внутренние переговоры, обсуждая возможные условия заключения мира между Россией и Украиной. В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России".

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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