Власти США отказались раскрывать каналы диалога с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не так давно контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", — сказал представитель Белого дома.

Накануне газета Wall Street Journal сообщала, что Джейк Салливан в течение последних месяцев ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Издание утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия.