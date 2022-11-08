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8 ноября, 02:02

На Крымском мосту приостановлено движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено 8 ноября до 16:00

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено 8 ноября с до 16:00 из-за проведения технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", — говорится в сообщении.

Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям на это время воздержаться от поездок.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для ремонта Крымского моста поставили все необходимые металлоконструкции. По его словам, их объём составил 1218 тонн.

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ТАСС / Пресс-служба ФДА "Росавтодор"

Юлия Коновалова

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