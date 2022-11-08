На Крымском мосту приостановлено движение
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено 8 ноября до 16:00
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено 8 ноября с до 16:00 из-за проведения технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", — говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям на это время воздержаться от поездок.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для ремонта Крымского моста поставили все необходимые металлоконструкции. По его словам, их объём составил 1218 тонн.
ТАСС / Пресс-служба ФДА "Росавтодор"