На Крымском мосту приостановлено движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено 8 ноября с до 16:00 из-за проведения технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", — говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям на это время воздержаться от поездок.