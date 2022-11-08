Лыжи или сноуборд: Россияне поставили точку в вечном споре

Россияне начали активно интересоваться товарами для зимних видов спорта. Всплеск спроса на сноуборды и лыжи наблюдается сразу в нескольких регионах страны. Причём к сноуборду россияне проявляют больший интерес, чем к лыжам: в отдельных субъектах спрос на "доски" превышает спрос на лыжи в два и более раз. Это следует из аналитики сервиса объявлений "Юла" за октябрь 2022 года, результаты которой оказались в распоряжении Лайфа.

Согласно исследованию, в Приморском и Хабаровском крае предпочитают катание на сноубордах: спрос на них в 2,5 раза превышает предложение. Регионы Сибири также чаще выбирают сноуборды. В Новосибирской области интерес к снежным доскам вырос на 75%, а к лыжам — на 33%. В Омской области спрос на лыжи ниже предложения на 57%, а сноуборды хотят приобрести в четыре раза больше омичей, чем готовы их продать.

Большинство жителей Свердловской области тоже выбирают прокатиться на доске: спрос превышает предложение на 38%. На это может влиять то, что в этих регионах активно развиваются горнолыжные курорты и растёт туристический поток. Теряют интерес к лыжам и жители Калужской области (спрос ниже предложения на 64%) — они начинают осваивать сноуборды. Здесь спрос на них в четыре раза выше предложения.

В некоторых регионах происходит обратная ситуация. Например, в Нижегородской области сноуборды теряют популярность и спрос на них ниже предложения на 67%, а лыжи набирают: спрос на них выше предложения на 57%. В Сахалинской области популярны как лыжи, так и сноуборды. Спрос на лыжи выше предложения в полтора раза, а на сноуборды — почти в четыре раза.

В среднем цена на сноуборд держится на уровне 5000–15 000 рублей. Самая дешёвая доска стоит три тысячи, а самая дорогая — 50 000 рублей. Лыжи в среднем продают за 3000–7000 рублей. Минимальная стоимость такого спортивного инвентаря составила 1500 рублей, а в редких случаях она доходит до 43 000 рублей.