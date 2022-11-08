Набиуллина заявила о возросшей угрозе "жёсткого" сценария ЦБ о глобальном кризисе
Искусственное ослабление курса рубля с целью большего наполнения бюджета приведёт к валютизации экономики страны. Об этом предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в Госдуме.
Она отметила, что те, кто предлагает искусственно ослабить курс, "чтобы было выгодно экспортёрам, бюджетам", должны понимать: если начать применять такую политику, "и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться".
"Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия", — сказала Набиуллина.
Таким образом, политика плавающего курса является наиболее эффективной, считают в ЦБ. По словам председателя, меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило. При этом вопрос выбора валют для интервенций в рамках бюджетного правила ещё обсуждается, добавила Набиуллина.
Что касается ситуации в мировой экономике, по оценке главы ЦБ, баланс рисков за последние месяцы сместился в сторону более "жёсткого" варианта развития событий. Набиуллина напомнила, что проект о денежно-кредитной политике (ДКП) содержит три варианта развития ситуации в экономике РФ: базовый, сценарий с ускоренной адаптацией (более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей), а также третий сценарий, предполагающий глобальный кризис.
Ранее Лайф писал, что в Центробанке не видят предпосылок для либерализации валютных ограничений. Глава ЦБ напомнила, что после заморозки валютной части российских резервов Банк России не мог проводить интервенции для снижения волатильности на валютном рынке.
LIFE / Павел Баранов