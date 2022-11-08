Набиуллина заявила о возросшей угрозе "жёсткого" сценария ЦБ о глобальном кризисе

Искусственное ослабление курса рубля с целью большего наполнения бюджета приведёт к валютизации экономики страны. Об этом предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в Госдуме.

Она отметила, что те, кто предлагает искусственно ослабить курс, "чтобы было выгодно экспортёрам, бюджетам", должны понимать: если начать применять такую политику, "и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться".

"Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия", — сказала Набиуллина.

Таким образом, политика плавающего курса является наиболее эффективной, считают в ЦБ. По словам председателя, меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило. При этом вопрос выбора валют для интервенций в рамках бюджетного правила ещё обсуждается, добавила Набиуллина.

Что касается ситуации в мировой экономике, по оценке главы ЦБ, баланс рисков за последние месяцы сместился в сторону более "жёсткого" варианта развития событий. Набиуллина напомнила, что проект о денежно-кредитной политике (ДКП) содержит три варианта развития ситуации в экономике РФ: базовый, сценарий с ускоренной адаптацией (более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей), а также третий сценарий, предполагающий глобальный кризис.