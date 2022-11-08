Минобороны: Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся с 8-го числа

"Хочу обратить ваше внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября", — рассказал Микищенко журналистам.

Ранее в Минобороны сообщили, что солдатам срочной службы, а также мобилизованным, которые заключили контракт с Вооружёнными силами РФ, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Она будет начисляться сразу после заключения контракта, после чего военнослужащий будет получать ежемесячное довольствие. Минимальный его размер составляет также 195 тысяч рублей. Также известно, что с основной части выплат 13%-ный налог высчитывать не будут.