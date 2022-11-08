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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 06:20
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МО: Заключившим контракт с ВС РФ полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей

Солдатам срочной службы, а также мобилизованным, которые заключили контракт с Вооружёнными силами РФ, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Об этом сообщил представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко.

"Указом президента Российской Федерации определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей", — сказал Микищенко.

По его словам, выплата будет начисляться сразу после заключения контракта, после чего военнослужащий будет получать ежемесячное довольствие. Причём в зависимости от выполняемых задач контрактникам будут полагаться надбавки, подчеркнул Микищенко.

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Рассказали в Минобороны и про денежное довольствие россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Так, мобилизованным полагается не менее 195 тысяч рублей, однако сумма будет увеличиваться в зависимости от звания солдата и воинской должности.

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ТАСС / Высочинский Иван

Максим Плетнёв
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