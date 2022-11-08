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8 ноября, 05:26

На выборах в Конгресс встретятся "две в корне разные Америки", заявили в США

The Washington Times: На выборах в Конгресс США столкнутся две "разные Америки"

Промежуточные выборы в Конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели. Об этом пишет The Washington Times.

Как сказано в публикации, на выборах встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы отстаивают право детей самим определять пол, призывают сидеть в темноте ради зелёной повестки и позволяют въезжать в государство нелегальным иммигрантам.

"В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию", сказано в материале.

Автор утверждает, что нынешние выборы основаны на конфликте мировоззрений. Так, одна сторона опирается на конституцию, поощряет законы рыночной экономики и пропагандирует иудео-христианскую этику, другая выступает за социализм, культурный марксизм и неоязычество. Поэтому сейчас нация должна принять решение, в какой из Америк она хочет жить, резюмирует публицист.

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ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Юлия Коновалова

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