На выборах в Конгресс встретятся "две в корне разные Америки", заявили в США

Промежуточные выборы в Конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели. Об этом пишет The Washington Times.

Как сказано в публикации, на выборах встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы отстаивают право детей самим определять пол, призывают сидеть в темноте ради зелёной повестки и позволяют въезжать в государство нелегальным иммигрантам.

"В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию", — сказано в материале.