На выборах в Конгресс встретятся "две в корне разные Америки", заявили в США
The Washington Times: На выборах в Конгресс США столкнутся две "разные Америки"
Промежуточные выборы в Конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели. Об этом пишет The Washington Times.
Как сказано в публикации, на выборах встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы отстаивают право детей самим определять пол, призывают сидеть в темноте ради зелёной повестки и позволяют въезжать в государство нелегальным иммигрантам.
"В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию", — сказано в материале.
Автор утверждает, что нынешние выборы основаны на конфликте мировоззрений. Так, одна сторона опирается на конституцию, поощряет законы рыночной экономики и пропагандирует иудео-христианскую этику, другая выступает за социализм, культурный марксизм и неоязычество. Поэтому сейчас нация должна принять решение, в какой из Америк она хочет жить, резюмирует публицист.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать ещё хотя бы два года, если ею по-прежнему будет руководить Джо Байден.
ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS