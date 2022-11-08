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8 ноября, 05:05

Депутат Драпеко поддержала рэпера Schokk, попросившего политического убежища в России

Зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала рэпера Schokk (настоящее имя Дмитрий Гинтер), который попросил политического убежища в России. По заявлению артиста, в Германии он подвергся уголовному преследованию из-за поддержки российской спецоперации на Украине. Депутат заявила, что исполнителю необходима защита, несмотря на его сотрудничество с рэпером Oxxxymiron* в прошлом.

Драпеко полагает, что музыканту обязательно нужно дать политическое убежище, поскольку тот не только поддержал спецоперацию, но и помогал военным.

"Спецоперация вообще расколола часть нашей бывшей элиты, которая уходит в никуда. Зато привлекла к нам людей, которые разделяют наши убеждения. Поэтому я считаю, что таких людей нужно безусловно поддерживать и защищать", — сказала Драпеко "Газете.ru".

Поддержавший СВО рэпер Schokk попросил политубежища в РФ из-за преследования в Европе

Поддержавший СВО рэпер Schokk попросил политубежища в РФ из-за преследования в Европе

Политик отметила, что незнакома с творчеством Schokk, но поддерживает его гражданскую позицию и уверена, что Россия должна предоставить ему политическое убежище.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ставить особую отметку в паспортах граждан России, которые покинули страну после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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VK / Дима Бамберг

Юлия Коновалова
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