В Сети появилось видео, на котором американский сенатор ловко избежал нападения

В Сети появилось видео с моментом атаки на сенатора-республиканца Теда Круза. На кадрах видно, что в политика бросили банку пива, но он успел увернуться и выставить руку. В связи с этим Круз особо не пострадал.

Момент броска банки пива в сенатора-республиканца Теда Круза. Видео © Twitter / BNODesk

По данным полиции, 33-летний мужчина атаковал сенатора, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Банка с пивом попала политику в область груди и шеи. Помощь врачей республиканцу не потребовалась.