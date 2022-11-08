В Сети появилось видео, на котором американский сенатор ловко избежал нападения
Сенатор Тед Круз в последний момент увернулся от брошенной в него банки пива
В Сети появилось видео с моментом атаки на сенатора-республиканца Теда Круза. На кадрах видно, что в политика бросили банку пива, но он успел увернуться и выставить руку. В связи с этим Круз особо не пострадал.
Момент броска банки пива в сенатора-республиканца Теда Круза. Видео © Twitter / BNODesk
По данным полиции, 33-летний мужчина атаковал сенатора, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Банка с пивом попала политику в область груди и шеи. Помощь врачей республиканцу не потребовалась.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в американском Хьюстоне, штат Техас. Злоумышленником оказался один из зрителей парада, который проводится в честь бейсбольного клуба "Астрос". Сейчас бросивший банку находится под стражей, ему может быть предъявлено уголовное обвинение в нападении.
Twitter / BNODesk