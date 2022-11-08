Республиканца в Техасе грубо атаковал мужчина с пивом
В Хьюстоне во время парада неизвестный бросил банку с пивом в сенатора Теда Круза
В сенатора-республиканца Теда Круза бросили банку пива, это произошло в американском Хьюстоне, штат Техас. Злоумышленником оказался один из зрителей парада, который проводится в честь бейсбольного клуба "Астрос".
Полиция Хьюстона в соцсети Twitter сообщает, что 33-летний мужчина атаковал сенатора, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Банка с пивом попала политику в область груди и шеи. Помощь врачей республиканцу не потребовалась.
Сейчас бросивший банку находится под стражей, ему может быть предъявлено уголовное обвинение в нападении.
Ранее стало известно о поступке мужчины, который ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси.
ТАСС / AP / Carolyn Kaster