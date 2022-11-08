Республиканца в Техасе грубо атаковал мужчина с пивом

В сенатора-республиканца Теда Круза бросили банку пива, это произошло в американском Хьюстоне, штат Техас. Злоумышленником оказался один из зрителей парада, который проводится в честь бейсбольного клуба "Астрос".

Полиция Хьюстона в соцсети Twitter сообщает, что 33-летний мужчина атаковал сенатора, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Банка с пивом попала политику в область груди и шеи. Помощь врачей республиканцу не потребовалась.

Сейчас бросивший банку находится под стражей, ему может быть предъявлено уголовное обвинение в нападении.