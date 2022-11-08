"Приравнять к наркоманам": Названо популярное у россиян лекарство, способное вызвать зависимость

Среди самых эффективных и популярных средств от заложенности носа — сосудосуживающие капли или спреи. Однако частое их использование вызывает зависимость и негативно воздействует на слизистую оболочку носа. Как сообщил доктор медицинских наук, врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, длительное использование капель для носа может привести к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое вмешательство.

В интервью радио Sputnik специалист рассказал, что длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведёт к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отёчности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнёт постоянно отекать.

"Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отёк возвращается. Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла", — сказал Продеус.

Как указал врач, зависимость от сосудосуживающих капель может возникнуть буквально за три-четыре дня, поэтому больше этого периода их применять нельзя. Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то нужно проконсультироваться с врачом.

"Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач", — подчеркнул Продеус.