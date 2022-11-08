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8 ноября, 02:42

Беженцам с Украины в Новой Зеландии стало мало денег и благ

RNZ: Украинские активисты в Новой Зеландии призвали активнее поддерживать беженцев

Активисты проукраинской организации в Новой Зеландии обратились к властям с требованием расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины. Об этом сообщает радио RNZ.

Согласно заявлению организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины"), помощи от властей в стране не хватает — и по этой причине некоторые беженцы вернулись на родину. Активисты просят Правительство Новой Зеландии расширить финансовую и медицинскую поддержку украинцев, а также организовать для них курсы английского языка.

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По словам соучредителя Mahi for Ukraine, уроженки Украины Кейт Турской, введённые в марте специальные двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочую, чем на гуманитарную визу. Она настаивает, чтобы беженцам были предоставлены социальные карты, льготы и доступ к общественному транспорту.

"Особенно для тех, кто, вероятно, не сможет найти работу, необходимо рассмотреть что-то, какую-либо поддержку через существующие механизмы, такие как доступ к картам социальных услуг, льготы для соискателей. Даже говоря о таких простых вещах, как общественный транспорт. Есть целый ряд механизмов, которые уже существуют", сказала украинка.

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Ранее похожие проблемы, связанные с украинскими беженцами, были актуализированы и в Швеции. Активисты украинских общественных организаций в этой стране потребовали от властей повысить размер суточного пособия.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Юлия Коновалова

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