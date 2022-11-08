Сборная Украины решила не участвовать в чемпионате мира по самбо
Сборная Украины не примет участия в чемпионате мира по самбо 2022 года, который скоро пройдёт в Бишкеке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.
По данным источника, Федерация самбо Украины проигнорировала соревнования, не поставив в известность о своём решении Международную федерацию самбо (ФИАС). Кроме того, своё решение руководители украинской федерации не согласовали даже со своими спортсменами.
Чемпионат мира по самбо состоится в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: спортивное женское, спортивное мужское и боевое самбо. В турнире примет участие более 400 спортсменов из 50 стран. Будет разыгран 21 комплект медалей.
Ранее Лайф уже сообщал, что Украина отказалась принимать участие в чемпионате Европы по самбо из-за допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии. Отметим, что российские и белорусские самбисты выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY