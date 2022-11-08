Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде 15 ноября

Бывший американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень большое" объявление. Выступая перед сторонниками в штате Огайо, он пообещал, что это будет сделано во Флориде, сообщает телеканал C-SPAN.

"Собираюсь сделать очень большое объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида", — сказал экс-президент.

Ранее три источника CNN утверждали, что Трамп активно обсуждает варианты официального объявления о своём участии в президентской кампании 2024 года на митинге сторонников именно Огайо. Таким образом, по данным телеканала, бывший хозяин Овального кабинета намеревался заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, в этот день граждане США выбирают весь состав Палаты представителей и треть Конгресса. Ключевые опросы прогнозируют победу республиканцев, которые в обеих палатах последние два года были в меньшинстве.