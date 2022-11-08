Евросоюз увяжет выделение Киеву 18 млрд евро с рядом условий

Механизм выделения Украине "очень льготных кредитов" в размере 18 миллиардов евро, который Еврокомиссия планирует представить 9 ноября, предполагает выполнение ряда условий. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции", — пишет агентство.

Как сообщили источники агентства Bloomberg, новый пакет помощи Киеву будет содержать льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции. Предоставление кредитов будет обусловлено выполнением Киевом определённых условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же требования Украина должна соблюдать для продолжения процесса присоединения к Евросоюзу.