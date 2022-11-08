Евросоюз увяжет выделение Киеву 18 млрд евро с рядом условий
Bloomberg: Схема ЕС по предоставлению Украине $18 млрд подразумевает перечень условий
Механизм выделения Украине "очень льготных кредитов" в размере 18 миллиардов евро, который Еврокомиссия планирует представить 9 ноября, предполагает выполнение ряда условий. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
"План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции", — пишет агентство.
Как сообщили источники агентства Bloomberg, новый пакет помощи Киеву будет содержать льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции. Предоставление кредитов будет обусловлено выполнением Киевом определённых условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же требования Украина должна соблюдать для продолжения процесса присоединения к Евросоюзу.
О плане помощи Украине на 2023 год, который Еврокомиссия собирается представить на следующей неделе, сообщалось 6 ноября, он рассчитан на 18 миллиардов евро. В ЕК уточнили, что помощь будет предоставлена Киеву в виде "очень льготных долгосрочных кредитов" и позволит провести на Украине "реформы, необходимые на пути к вступлению" в ЕС.
ТАСС / Михаил Терещенко