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8 ноября, 03:48

Поссорился и устроил потасовку: Китаец в драке убил семь соседей

В Китае в результате нападения мужчины погибло семь человек

В северной китайской провинции Шэньси мужчина убил семь и ранил ещё двоих человек. Об этом сообщает управление общественной безопасности города Шанчжоу.

По его информации, инцидент произошёл вечером 7 ноября, 56-летний подозреваемый из-за ссоры затеял драку с соседями. Прибывшая полиция обнаружила на месте инцидента два тела и несколько раненых участников потасовки. Они были доставлены в больницу, однако впоследствии, несмотря на усилия врачей, скончались.

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Правоохранители начали поиск подозреваемого, однако позже нашли его мёртвым. Тело преступника было найдено в расположенной рядом реке. По версии полиции, злоумышленник покончил с собой. Мотивы действий преступника устанавливаются.

Ранее Лайф писал, что в Челябинской области трудный 13-летний подросток терроризирует жителей элитных посёлков Белый Хутор и Привилегия. Мальчик нападает на детей и взрослых, ходит по улицам с ножом и регулярно устраивает драки.

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ТАСС / EPA / MIGUEL CANDELA

Иван Косицын
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