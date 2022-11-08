Поссорился и устроил потасовку: Китаец в драке убил семь соседей
В Китае в результате нападения мужчины погибло семь человек
В северной китайской провинции Шэньси мужчина убил семь и ранил ещё двоих человек. Об этом сообщает управление общественной безопасности города Шанчжоу.
По его информации, инцидент произошёл вечером 7 ноября, 56-летний подозреваемый из-за ссоры затеял драку с соседями. Прибывшая полиция обнаружила на месте инцидента два тела и несколько раненых участников потасовки. Они были доставлены в больницу, однако впоследствии, несмотря на усилия врачей, скончались.
Правоохранители начали поиск подозреваемого, однако позже нашли его мёртвым. Тело преступника было найдено в расположенной рядом реке. По версии полиции, злоумышленник покончил с собой. Мотивы действий преступника устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в Челябинской области трудный 13-летний подросток терроризирует жителей элитных посёлков Белый Хутор и Привилегия. Мальчик нападает на детей и взрослых, ходит по улицам с ножом и регулярно устраивает драки.
ТАСС / EPA / MIGUEL CANDELA