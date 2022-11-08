Россиянам рассказали о топ-3 видах спорта, которыми можно заниматься каждый день

Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев назвал Лайфу три направления в спорте и физической активности, которыми можно заниматься ежедневно. А самое первое, что выделил специалист из доступных видов, — это обычная ходьба.

Первая тренировка, которую можно и желательно делать ежедневно, — больше ходить. Обычная прогулка в спокойном или среднем темпе и легкодоступна, и полезна. Такая активность может считаться способом ежедневного передвижения, и поэтому многими часто пренебрегается. А именно — более обеспеченными представителями населения, ведь у таких людей есть личный транспорт и практически все передвижения совершаются не пешком, а в авто. А между тем, обычная прогулка, помимо пользы для внутренних органов, помогает сжигать дополнительные калории и . может помочь снизить вес.

Также для ежедневных тренировок хорошо подойдёт плавание. Это один из базовых видов спорта, который рекомендуется осваивать с малых лет. Плавание может пригодиться как профессиональным атлетам из разных видов спорта — в качестве альтернативной нагрузки, восстанавливающих тренировок, — так и для новичков, которые только-только знакомятся с азами такой активности, пояснил Лосев.

По его словам, плавая в бассейне или в тёплое время года в водоёме, человек, помимо физической нагрузки, получает ментальное расслабление. Марафонец сослался на собственное исследование, из которого следует, утреннее плавание заряжает энергией, позитивным настроем, бодростью тела и духа.

А если эти же люди плавают вечером после работы, то получают релаксационное воздействие на центральную нервную систему, т.е. вода снижает уровень стресса, накопленный за день", — сказал Лосев.

Третье направление тренировок — обычная физкультура, физическая активность в виде базовых движений с лёгкой интенсивностью, продолжил собеседник Лайфа. Эта культура физической нагрузки была распространена в советское время и благоприятно воздействовала на занимающихся Лосев.