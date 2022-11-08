Россиянка Кудерметова в паре с Элизе Мертенс стала победительницей итогового турнира WTA
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходили в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу Кудерметовой и Мертенс, имеющих четвёртый номер посева. Решающий матч турнира длился 1 час 42 минуты. Отметим, что Крейчикова и Синякова, которые являются победительницами турнира 2021 года, были посеяны под первым номером.
Ранее сообщалось, что 25-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал Итогового турнира WTA. В матче третьего тура группового этапа она проиграла 29-летней представительнице Франции Каролин Гарсии.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON