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8 ноября, 04:18

Россиянка Кудерметова в паре с Элизе Мертенс стала победительницей итогового турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходили в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу Кудерметовой и Мертенс, имеющих четвёртый номер посева. Решающий матч турнира длился 1 час 42 минуты. Отметим, что Крейчикова и Синякова, которые являются победительницами турнира 2021 года, были посеяны под первым номером.

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Первая ракетка мира Алькарас снялся с итогового турнира ATP

Ранее сообщалось, что 25-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал Итогового турнира WTA. В матче третьего тура группового этапа она проиграла 29-летней представительнице Франции Каролин Гарсии.

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ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Иван Косицын

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