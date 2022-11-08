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8 ноября, 05:22

Российский военный сообщил об участии польских наёмниц в наступлении ВСУ

Российский боец сообщил об отправке Украиной наёмниц из Польши на передовую

Женщины-наёмницы из Польши наравне с мужчинами участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.

Боец ВС РФ сообщил, что женщин заметили во время наступления ВСУ на одном из направлений. По его словам, в данной атаке участвовало большое количество иностранных наёмников из разных стран. Компанию в наступлении им составили польские наёмницы.

"Воевать как мужик — это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи [боеприпасы от подствольных гранатомётов] нам скидывать [с беспилотников], женщин в атаку отправлять", — признался военный.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что на Запорожье переброшено 13 тысяч обученных в Европе украинских военных. По его словам, командование ВСУ "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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