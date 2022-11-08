Российский военный сообщил об участии польских наёмниц в наступлении ВСУ

Женщины-наёмницы из Польши наравне с мужчинами участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.

Боец ВС РФ сообщил, что женщин заметили во время наступления ВСУ на одном из направлений. По его словам, в данной атаке участвовало большое количество иностранных наёмников из разных стран. Компанию в наступлении им составили польские наёмницы.

"Воевать как мужик — это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи [боеприпасы от подствольных гранатомётов] нам скидывать [с беспилотников], женщин в атаку отправлять", — признался военный.