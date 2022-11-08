МО РФ: Минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей
Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей. Об этом рассказал журналистам представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко.
"Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет", — заявил он.
Так, например, солдат в звании офицера или сержанта будет получать больше, чем простой рядовой. Аналогично и с воинской должностью: как отметил представитель Минобороны, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, тогда как довольствие командира целого батальона будет почти на 20 тысяч рублей больше.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. А 3 ноября им был подписан указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным.
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Также президент Владимир Путин заявлял, что в России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ