МО РФ: Минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей

Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей. Об этом рассказал журналистам представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко.

"Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет", — заявил он.

Так, например, солдат в звании офицера или сержанта будет получать больше, чем простой рядовой. Аналогично и с воинской должностью: как отметил представитель Минобороны, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, тогда как довольствие командира целого батальона будет почти на 20 тысяч рублей больше.