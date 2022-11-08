Овечкин забросил 788-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин оформил гол в большинстве на 35-й минуте матча с "Эдмонтон Ойлерз", который стал для него восьмым в этом сезоне. Таким образом, хоккеист достиг отметки в 788 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее Лайф сообщал, что форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".