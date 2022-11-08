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8 ноября, 05:43

Овечкин забросил 788-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтона": форвард забросил 788-ю шайбу.

Овечкин оформил гол в большинстве на 35-й минуте матча с "Эдмонтон Ойлерз", который стал для него восьмым в этом сезоне. Таким образом, хоккеист достиг отметки в 788 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

"История сотворена заново": Владелец "Вашингтона" восхитился рекордом Овечкина

"История сотворена заново": Владелец "Вашингтона" восхитился рекордом Овечкина

Ранее Лайф сообщал, что форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".

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ТАСС / Nick Wass

Оксана Попова

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