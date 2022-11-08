США восприняли поездку Шольца в Китай как угрозу, пишут СМИ

Власти США возмутились из-за официального визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, который в Вашингтоне восприняли как возможную угрозу. Об этом пишет обозреватель газеты "Хуаньцю шибао" Сяо Чуань.

По его мнению, Штаты недовольны любым взаимодействием стран Евросоюза с Китаем, ведь нынешний украинский кризис они пытаются использовать не только для того, чтобы разорвать связи Старого Света с Москвой, но и с Пекином.

"Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнёрства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — отмечает обозреватель.

Оказавшись в серьёзном кризисе, Европа получила "спасительную соломинку" в виде США, считает автор материала, однако взамен на это Вашингтон требовал от стран ЕС соответствовать американским целям "двойного сдерживания".