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8 ноября, 09:41

США восприняли поездку Шольца в Китай как угрозу, пишут СМИ

"Хуаньцю шибао": США восприняли поездку Шольца в Китай как угрозу

Власти США возмутились из-за официального визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, который в Вашингтоне восприняли как возможную угрозу. Об этом пишет обозреватель газеты "Хуаньцю шибао" Сяо Чуань.

По его мнению, Штаты недовольны любым взаимодействием стран Евросоюза с Китаем, ведь нынешний украинский кризис они пытаются использовать не только для того, чтобы разорвать связи Старого Света с Москвой, но и с Пекином.

"Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнёрства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — отмечает обозреватель.

Оказавшись в серьёзном кризисе, Европа получила "спасительную соломинку" в виде США, считает автор материала, однако взамен на это Вашингтон требовал от стран ЕС соответствовать американским целям "двойного сдерживания".

Le Figaro: Союзники раскритиковали Шольца из-за визита в Китай

Le Figaro: Союзники раскритиковали Шольца из-за визита в Китай

Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Си Цзиньпин подчеркнул, что Шольц стал первым европейским лидером, который прибыл в КНР после XX съезда Коммунистической партии Китая.

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Getty Images / Sean Gallup

Артур Белкин

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