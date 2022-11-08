Участница "Лидеров России" отправилась врачом-добровольцем в Донбасс

Участница управленческого конкурса "Лидеры России" Амина Салпагарова отправилась добровольцем в Донбасс, чтобы помочь местным врачам. Её помощь будет кстати, ведь девушка — врач-хирург, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Впервые Салпагарова посетила Донбасс осенью этого года. Тогда она отправилась туда в составе команды волонтёров, которую организовал известный российский хирург, депутат Государственной думы РФ Бадма Башанкаев. По словам девушки, было крайне важно впервые посещать Донецк под руководством опытного руководителя.

"Это бесценный опыт, который я планирую повторить самостоятельно. В первый раз было важно поехать именно в коллективе с опытным руководителем, потому что ситуация в Донбассе довольно сложная и с моральной, и с профессиональной точки зрения", — сказала врач.

В Донецке молодой хирург сначала трудилась в областной клинической больнице имени М.И. Калинина, а после в Республиканском травматологическом центре. Девушка помогала раненым военнослужащим, а также ассистировала во время операций. Приходилось сталкиваться и с тяжёлыми случаями проникающих ранений в область грудной и брюшной полости. Особое внимание медик обратила на профессионализм донецких врачей, которые, несмотря на невероятную загруженность, мастерски выполняют свой долг. В дальнейшем Салпагарова хочет отправиться в Луганскую Народную Республику.