Врач назвала главное преимущество витамина С в виде шипучих таблеток

В период сезона простуд и острых респираторных заболеваний людям важно поддерживать иммунитет, и помочь в этом может употребление витамина С. В чём преимущества его приёма в виде шипучих таблеток, Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Андреевские больницы" Татьяна Терехова.

"Если говорить о БАДах, то лучше усваивается витамин С в виде шипучих растворимых таблеток с различным содержанием витамина С. Шипучая форма витамина С абсорбируется в организме быстрее, чем твёрдая таблетированная форма, не причиняя вреда пищеварительной системе. Есть ещё одно преимущество: когда его используют пациенты, они употребляют большое количество жидкости, что нормализует водный баланс. А это очень важно в период лечения острых респираторных инфекций, простудных заболеваний", — рассказала Терехова.

При этом дозировку и длительность приёма витаминов необходимо обсуждать с врачом, так как его бесконтрольное употребление может быть опасно для пациентов с заболеваниями ЖКТ или почек. Важно также учитывать наличие хронических заболеваний и анамнез. Для восполнения иммунитета подойдёт дозировка витамина С 1000 мг в одной таблетке, тогда как для профилактики простуд — в два-четыре раза меньше.

"Хотелось бы добавить, что самым безопасным способом укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний является употребление витамина С в естественном виде — это овощи, зелень, цитрусовые фрукты. А вот всё, что касается назначения биологической активной добавки витамина С, это всё необходимо обсуждать с доктором", — подытожила Терехова.