НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 ноября, 09:10

На Украине прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом сообщил в Telegram глава администрации региона Руслан Запаранюк. В тренировке приняли участие представители Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Видео © Телеграм-канал "Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА"

"С этой целью была смоделирована ситуация с максимальным учётом региональных особенностей", — заявил Запаранюк.

МИД РФ: Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

МИД РФ: Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

Напомним, в конце октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом в МАГАТЭ не нашли признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране.

Обложка ©

Телеграм-канал "Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров