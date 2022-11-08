На Украине прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара
В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом сообщил в Telegram глава администрации региона Руслан Запаранюк. В тренировке приняли участие представители Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Видео © Телеграм-канал "Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА"
"С этой целью была смоделирована ситуация с максимальным учётом региональных особенностей", — заявил Запаранюк.
Напомним, в конце октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом в МАГАТЭ не нашли признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране.
Телеграм-канал "Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА"