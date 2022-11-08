Врач рассказала о самых "бодрых" напитках — виновниках тремора и давления

Многие люди не могут уснуть, не выпив на ночь чашечку любимого чая или сока. При этом мало кто знает, что, выпивая большое количество напитков, можно нанести непоправимый вред здоровью. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" София Кардашова.

Самые "бодрые" напитки — кофе, чай и энергетики — в переизбытке могут нанести значительный вред организму. Фото © Unsplash

Доктор сообщила, что одними из самых бодрящих напитков являются кофе, энергетики и чай. Именно в них содержится "виновник" бодрости кофеин, который в больших порциях может привести к серьёзным проблемам. Как напомнила Кардашова, здоровая норма этого вещества — не более 300 миллиграммов в день.

По словам медика, в больших дозах кофеин повышает артериальное давление, учащает мочеиспускание за счёт нарушения водно-солевого баланса, приводит к тремору и нарушает сон. Более того, энергетики вызывают ложный прилив сил посредством истощения собственных ресурсов организма. Как правило, уже через пару часов человек чувствует сильную усталость. Особенно собеседница Лайфа предостерегла от совмещения напитков, содержащих кофеин, с алкоголем.

Прекрасной альтернативой напиткам с содержанием кофеина станут какао, цикорий и различные травяные чаи. Фото © unsplash

К счастью, существует множество альтернатив этим напиткам, продолжила гастроэнтеролог. Например, какао и цикорий станут прекрасной заменой кофе. Также стоит рассмотреть в качестве варианта и травяной чай. Единственное противопоказание для его приёма — наличие жёлчнокаменной болезни, резюмировала Кардашова.