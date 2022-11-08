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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 08:49
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Мизулина нашла в видео блогера Некоглая дискредитацию ВС РФ и обратилась в прокуратуру

Генпрокуратуру и МВД призвали проверить видео блогера Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ

Лига безопасного интернета призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщила директор движения Екатерина Мизулина.

Пародийный ролик блогера Некоглая на видео про российского военного, который руками отбрасывал гранаты ВСУ. Видео © TikTok / @nekoglai

Речь идёт о записанной Некоглаем "пародии" на кадры, как украинские военные забрасывают российского бойца гранатами с беспилотника. Позже молодой человек удалил ролик, но видео уже успело набрать популярность.

"Он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооружённых сил Украины. Выродок-тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент", — сказала Мизулина.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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VK / Некоглай

Ирина Фальке
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