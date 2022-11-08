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8 ноября, 08:48

Метро Харькова приостановило работу

Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, об этом сообщили в самом метрополитене. Причина не уточняется.

"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", — говорится в сообщении.

В Киеве начнутся аварийные отключения электроэнергии

В Киеве начнутся аварийные отключения электроэнергии

Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось из-за проблем с энергоснабжением. В частности, оно останавливалось 31 октября, когда ВС РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, тогда же в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Александра Вишнякова
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