Метро Харькова приостановило работу

Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, об этом сообщили в самом метрополитене. Причина не уточняется.

Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось из-за проблем с энергоснабжением. В частности, оно останавливалось 31 октября, когда ВС РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, тогда же в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света.