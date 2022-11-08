На улицах Петербурга зазвучали сирены систем оповещения

В Санкт-Петербурге проверили системы оповещения. Сирена работала примерно полчаса: с 10:35 до 11:00, а по телевидению и радио транслировались специальные сообщения. Лайф публикует видео, снятое очевидцами.

В Петербурге проверяют системы оповещения. Видео © LIFE

На кадрах — Октябрьская набережная и улица Жени Егоровой. Жители открывают окна, снимают ролики, паники нет. Проверка является плановой, чтобы оценить работу каналов связи для массового оповещения населения о ЧС.