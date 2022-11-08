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8 ноября, 08:22

В биотуалете поста ДПС на въезде на Крымский мост обнаружили гранату

Строители обнаружили в биотуалете поста ДПС на въезде на Крымский мост гранату РГД-5

В кабинке биотуалета около поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова нашли гранату РГД-5. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Снаряд был упакован в красную изоленту.

Как пишет Mash, владелец гранаты решил скрыть её перед досмотром. По информации канала, боеприпас обнаружили местные строители, которые сейчас занимаются там технологическими работами.

"Сапёры проверили и обезвредили предмет взорвать уборную не вышло", — уточняет Mash.

Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

Напомним, сегодня в связи с работами на Крымском мосту до 16:00 приостановлено движение. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям на это время воздержаться от поездок.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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