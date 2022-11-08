В биотуалете поста ДПС на въезде на Крымский мост обнаружили гранату

В кабинке биотуалета около поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова нашли гранату РГД-5. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Снаряд был упакован в красную изоленту.

Как пишет Mash, владелец гранаты решил скрыть её перед досмотром. По информации канала, боеприпас обнаружили местные строители, которые сейчас занимаются там технологическими работами.

"Сапёры проверили и обезвредили предмет — взорвать уборную не вышло", — уточняет Mash.