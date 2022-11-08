Американская газета сравнила Байдена с Пиноккио из-за его лжи и оплошностей

Американский лидер Джо Байден был удостоен "почётного звания" "Абсолютный Пиноккио" — его присудила газета The Washington Post. В статье под названием "Абсолютный Пиноккио" для Байдена и другие недавние оплошности" журналисты проанализировали ряд громких высказываний президента и пришли к выводу: он часто врёт.

Авторы опубликовали несколько случаев, когда Байден допускал громкие фактические ошибки. В частности, речь идёт об утверждении американского главы, что тот проехал с лидером Китая Си Цзиньпином в совместных поездках 17 тысяч миль. Как утверждают корреспонденты, нет совершенно никаких подтверждений этого факта. Не смогли объяснить такое число и в Белом доме. При этом сам Байден заявлял об этом более 20 раз.

Припомнили также президенту США его слова о том, что в момент, когда он вступил в должность, бензин в Америке стоил пять долларов за галлон. На самом деле стоимость топлива тогда составляла около двух с половиной долларов. Враньём газета назвала и утверждение о том, что "впервые за десять лет" пенсионеры получат крупнейшую индексацию пенсий. Авторы статьи заметили, что в Белом доме пытаются оправдаться за слова Байдена, говоря о том, что он всего лишь оговорился. Но в эти оправдания уже совсем никто не верит.