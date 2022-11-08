В Облучье животные сгорели заживо во время пожара в зоомагазине

В городе Облучье Еврейской автономной области животные в закрытом зоомагазине погибли из-за вспыхнувшего на рынке пожара. Возгорание началось в павильоне общепита, сейчас огонь потушен, уточнили в ГУ МЧС по региону и опубликовали кадры с места ЧП. Видно, что зоомагазин выгорел практически дотла.

Пожар на рынке в Облучье, из-за которого в зоомагазине погибли животные. Видео © t.me / МЧСЕАО

"Пожар в Облучье потушен на площади 250 кв. м. Пять торговых точек повреждены огнём / продуктами горения (продажа обуви и одежды, сотовые телефоны, кафе и зоомагазин). Собственница "Золотой рыбки" (зоомагазин. — Прим. Лайфа), узнав о пожаре в соседнем павильоне, попыталась спасти животных в клетках, но безуспешно", — указано в телеграм-канале ведомства.

Владелица зоомагазина уже отправилась домой, когда увидела дым. Она тут же вернулась, чтобы спасти запертых в помещении животных, но пожарные не пропустили её из-за опасности обрушения постройки и большой площади пожара. Люди в результате ЧП не пострадали. Региональная прокуратура начала проверку случившегося, предстоит также оценить работу контролирующих органов.