В Центробанке не видят предпосылок для либерализации валютных ограничений

Российский Центробанк пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в Госдуме.

Она напомнила, что после заморозки валютной части российских резервов Банк России не мог проводить интервенции для снижения волатильности на валютном рынке.

"Нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала. По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности, но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим", — заключила Набиуллина.