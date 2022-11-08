Минпромторг пообещал решить проблему с дефицитом антибиотиков в Москве

В Москве наблюдается дефицит антибиотика на основе амоксициллина — препарата под названием "Амоксиклав". При этом в Минпромторге РФ уже заверили, что вскоре поставки лекарства будут налажены.

Как пишет РИА "Новости", на отсутствие антибиотика жалуются многие столичные аптеки. Фармацевты заявляют, что препарата нет даже на складах. Однако "Амоксиклав" всё ещё можно заказать через Интернет с помощью соответствующих онлайн-сервисов. В Минпромторге сообщили, что сейчас на препарат наблюдается повышенный спрос, он обусловлен рядом разных причин, в том числе и сезонным подъёмом заболеваемости. В ведомстве подчеркнули, что сбои с поставками будут устранены в ближайшее время, а производители увеличат объёмы производства.

"С учётом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся", — рассказали в Минпромторге.