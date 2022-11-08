В Минобороны рассказали, когда и как мобилизованным будут начислять выплаты

Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко разъяснил информацию по выплатам мобилизованным. В частности, он сообщил о сроках начисления денежного довольствия.

Так, выплаты военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, будут начисляться ежемесячно с 10-го по 20-е число. Они будут поступать за предыдущий месяц военной службы. Кроме того, минимальную сумму в 195 тысяч рублей выплатят тем мужчинам, которые прослужили с 1 по 31 октября.

"Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше — пропорционально прослуженному сроку за октябрь", — пояснил представитель Минобороны.

Также известно, что денежное довольствие будет облагаться налогом в 13%, как и у всех военнослужащих, которые проходят службу по контракту. При этом с основной части выплат налог высчитывать не будут. Как указал Микищенко, "социальная выплата, установленная президентом России в размере 158 тысяч рублей, подоходным налогом не облагается".

В качестве примера он привёл информацию по начислениям бойца в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка. Из полагающихся ему 195 тысяч рублей 158 тысяч не облагаются налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.