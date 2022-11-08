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8 ноября, 07:35

Nokia запросила у США разрешение на доставку оборудования в Россию

РБК: Nokia просит США выдать экспортную лицензию для поставок оборудования в Россию

Финская компания Nokia сделала запрос в США с просьбой выдать экспортную лицензию для поставок в РФ телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить все договорные обязательства перед уходом из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

"Речь идёт не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии", — пишет издание.

Как уточняется, Nokia обратилась в Бюро промышленности и безопасности США и МИД Финляндии. Такой шаг необходим, так как некоторые патенты компании принадлежат американской Alcatel-Lucent, объяснил собеседник РБК.

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Ранее сообщалось, что Nokia полностью покинет РФ и прекратит деятельность на территории страны к концу 2022 года. Официальное присутствие компании на российском рынке продлится до тех пор, пока не будет полностью осуществлено юридическое закрытие.

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Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Татьяна Миссуми

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