От айфонов до напитков: Какие товары из США остаются на российском рынке Несмотря на санкции, американские производители пытаются сохранить бизнес в России. Одни компании не против параллельного импорта, другие маскируют свои товары под иным брендом. 8 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Инициаторами санкций против России были США. Ограничения затронули все сферы экономики и финансов, в том числе и потребительский рынок. Политика политикой, но мало кто из производителей и поставщиков хочет терять такой крупный рынок. Европейцы, например, растянули свой уход на много месяцев либо формально продали свой бизнес российскому менеджменту, по факту оставаясь теневыми владельцами. А вот производители из Южной Кореи, опасаясь американских санкций, поэтапно свели к минимуму поставки в РФ своей электроники и остановили конвейеры российских автозаводов своих марок, предлагая теперь поставки в Россию через третьи страны по заметно выросшему ценнику.

Однако этой ситуацией решили воспользоваться американские производители, которые негласно стали наращивать экспорт в Россию. В сентябре нынешнего года объём экспорта американской продукции в Россию был выше, чем в каждом из предыдущих пяти месяцев, и составил $90,4 млн.

Apple не хочет терять российский рынок

Основные бренды американской электроники, востребованные в России, — это, конечно, Apple, Nvidia и AMD. И если продукция двух последних, в основном, известна специалистам и любителям в области компьютерного "железа", то смартфоны iPhone и компьютеры MacBook для многих россиян являются желанным устройством. В марте 2022 года Apple приостановила официальные поставки техники в Россию и отключила Apple Pay, после чего был объявлен запрет на экспорт в РФ чипов. Но фактический ввоз в Россию устройств, подпадающих под объявленные ограничения, так и не прекратился.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Специалисты считают, что это напрямую связано с заявлением Минпромторга РФ о возможности ввоза данной группы товаров через параллельный импорт из третьих стран.

— Такой способ обхода санкций предсказуем и ожидаем, причём не только нашей стороной, но и американцами, — считает экономист Александр Абрамов. — Сейчас большинство поставок американских товаров выполняется не на официальные представительства (которые заявляют, что они получают только запчасти для гарантийного и сервисного ремонтов. — Прим Лайфа), а через фирмы-посредники, но, даже с учётом их "интереса," такая торговля остаётся выгодной.

Продажи продукции Apple продолжают маркетплейсы Wildberries и Ozon, однако на этих площадках, так же, как и в некоторых специализированных магазинах, вполне можно встретить варианты iPhone только с цифровой сим-картой либо с двумя физическими nano-SIM. Продавцы объясняют эту ситуацию поставками моделей, предназначенных для азиатских рынков, и намекают, что других вариантов этих моделей, скорее всего, не будет.

Одежда и обувь от американских производителей

Среди "вещевых" брендов родом из США о своём возвращении в Россию заявили пока не все. Но эксперты считают, что это — дело ближайшего будущего, весь вопрос в "схеме" возвращения.

— Российский рынок для американских производителей одежды и обуви до пандемии COVID-19 входил в топ-5 по прибыльности, — пояснил основатель торговой компании "Планета Лета" Павел Малинский. — В связи с этим все крупные производители из США заинтересованы в возвращении минимум на прежние бизнес-позиции. Скорее всего, многие из них будут работать через партнёров в странах, которые являются дружественными России. Возможно, на товарах даже сменят логотип, но по факту это будет всё та же американская продукция, которая произведена на тех же фабриках, что и раньше.

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Так уже произошло с Levi's, вернувшимся в Россию под новым названием JNS и Nike, которые в российских магазинах теперь продаются под вывеской NSP. Оба бренда формально приобрела российская сеть Sport Point. А вот Reebok производится и поставляется в Россию под своим лого вполне официально, так как лицензией на данную марку теперь обладает турецкий холдинг FLO Retailing.

Производители газировки из США

С этими продуктами, находящимися "под крышей" американских корпораций, не всё однозначно.

Компания PepsiCo сообщила об официальном прекращении производства в России напитков PepsiСola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew, однако она не останавливала производство молочных продуктов ("Весёлый молочник", "Кубанская бурёнка", BioMax, "Чудо", "Имунеле", "Ламбер") и детского питания ("Агуша", "Чудо детки"). Кроме того, компания продолжает производство газированных напитков под брендом "Русский дар", часть из которых подозрительно схожа по вкусу с американской газировкой.

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Похожая ситуация произошла и с конкурентом Pepsi — The Coca-Cola Company. Только эта компания якобы продала свой российский бизнес российскому менеджменту, который вместо Coca-Cola, Diet Coke, Fanta и Sprite будет продавать газировку с похожим вкусом под брендом "Добрый кола".

— Обе компании очень крупно вложились в российское производство, и уйти "просто так" они не могут, ведь в этом случае разовые убытки Coca-Cola составят около $195,4 миллиона, а у PepsiCo — примерно $10 миллиардов, — пояснил аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Пока известно, что попытки обеих американских корпораций продать или хотя бы обменять свои российские активы не увенчались успехом и все заводы этих компаний продолжают работу.

Фото © ТАСС / Метцель Михаил Насколько для вас важны товары американских брендов? 0 Я привык к гаджетам, напиткам и кроссовкам из США, мне их не хватает Я покупал товары из США, но легко перейду на продукцию других стран Принципиально не буду покупать товары из США Я и раньше не обращал внимания на производителя, а теперь и подавно

Авторы Максим Греков