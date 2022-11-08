ФСБ предотвратила теракты против сотрудников Администрации Херсонской области

Сотрудники ФСБ РФ задержали девятерых диверсантов, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных сотрудников Администрации Херсонской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, их действия курировали специалисты Службы безопасности Украины.

Кадры задержания украинских диверсантов, готовивших теракт против высокопоставленных членов Администрации Херсонской области. Видео © ФСБ РФ

ФСБ показала кадры задержания диверсантов. При обыске у них изъяли более пяти килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пульты управления, а также гранаты. Задачей диверсионной группы была организация терактов в отношении высокопоставленных членов Администрации Херсонской области. Действовали они под патронажем нескольких сотрудников СБУ. Диверсию они намеревались совершить посредством взрыва автомобиля, который уже успели заминировать. Машина была обезврежена сотрудниками ведомства.

"Выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами Российской Федерации", — сообщили в управлении.