В Севастополе над акваторией сбит беспилотник

Утром 8 ноября в Севастополе сработала система ПВО, предварительно, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки, как всегда, защищают наш город-герой", — написал он в телеграм-канале.