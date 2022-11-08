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8 ноября, 07:22

В Севастополе над акваторией сбит беспилотник

Утром 8 ноября в Севастополе сработала система ПВО, предварительно, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе над акваторией сбит беспилотник. Видео © Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки, как всегда, защищают наш город-герой", — написал он в телеграм-канале.

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А 29 октября Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец". После этого теракта Россия приостановила участие в зерновой сделке, однако позже возобновила — после получения гарантий от Киева.

Обложка ©

Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Александра Вишнякова

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