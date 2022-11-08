У бывшего организатора "Русских маршей" Дёмушкина прошли обыски

Полиция провела обыск в квартире у националиста и одного из бывших организаторов "Русских маршей" Дмитрия Дёмушкина. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его адвокат Олег Колесников. Юрист рассказал, что обыск был связан "с журналисткой деятельностью, в частности с видеороликами, которые Дмитрий выкладывал на "Ютубе".

В то же время в телеграм-канале Дёмушкина появился пост, в котором сообщалось, что силовики нагрянули к нему в шесть часов утра. Также администраторы канала рассказали, что в документах правоохранителей значится статья 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Подтверждения этому нет.

В беседе с Лайфом адвокат Дёмушкина рассказал, что в квартире прошёл осмотр, по итогам которого у него изъяли всю технику. Сам Дёмушкин пока никакого статуса не имеет, задерживать его не стали. Постановление на осмотр жилья выписал Мосгорсуд.

"Русские марши" — ежегодные шествия националистических движений. Они проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. МВД РФ призывало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях 4–7 ноября. В случае если действия организаторов и участников таких мероприятий приведут к массовым беспорядкам, они будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве. В министерстве напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом и массовые мероприятия запрещены.

Лидер движения "Русские"* Дёмушкин в 2017 году получил два с половиной года за картинки "экстремистской направленности для разжигания ненависти и вражды к определённой группе лиц". В частности, он размещал в соцсетях кадры, на которых молодые люди, включая его, чествовали Адольфа Гитлера. В феврале 2019 года его досрочно выпустили из колонии.